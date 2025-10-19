İzmir'den Buldan'a Giden Tur Otobüsü Kaza Yaptı

İzmir'den Buldan'a ziyarete gelen tur otobüsü dönüş yolunda yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Tur otobüsünde çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edibilen bilgilere göre; İzmir'den Buldan'ı ziyarete gelen tur otobüsü dönüş yolunda Oğuz mahallesi mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tur otobüsünde bulunan çok sayıda yolcu yaralı olduğu, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin yapıldıktan sonra Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine ve Denizli'deki hastanelere sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ