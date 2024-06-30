İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, restoranda yaşanan, 5 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan patlama anı kameralara yansıdı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir binanın altında bulunan restoranda patlama meydana geldi.Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İZMİR VALİSİ: PATLAMANIN NEDENİ RESTORANDAKİ SANAYİ TÜPÜ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamanın bir iş yerindeki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını, patlama sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını, sokakta bulunan 11 binada ise hasar meydana geldi.

BÖLGEDE KRİZ MASASI KURULDU

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 20 yaralıdan 10'unun durumunun ağır olduğunu ifade etti. Demir, açıklamasının devamında, "Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Hepimiz buradayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz mahalle halkına. Yerde insanlar yatıyor. Çok kötü bir durum, kriz masası kuruyoruz." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.

Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir.

Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İZMİR VALİSİ SON DURUMU PAYLAŞTI



İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamayla ilgili yaptığı yeni açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 57 kişinin 4 ayrı hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

ADALET BAKANI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada patlama hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."