Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış

İzmir'in Konak ilçesinde bir gün önce anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege ve Handan Uğraş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Polise ifade veren anne, yedikleri yiyeceklerden dolayı rahatsızlanarak hastaneye gittiğini ve çocuklarını bu yüzden otelde bıraktığını söyledi. Anne, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"ÇOCUKLARIMIN ÖLDÜĞÜNÜ HABER VERİLİNCE ÖĞRENDİM"

4 çocuğuyla kaldığı otelden 2 çocuğunu yanına alıp, ayrılan 34 yaşındaki anne Gönül Uğraş'ın ifadesi ortaya çıktı. Uğraş, ifadesinde, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Hastaneye tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi.

4 ÇOCUĞUYLA GELDİĞİ OTELDEN 2 ÇOCUĞUYLA ÇIKTI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Bayındır ilçesinde yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, önceki gün akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak otelden ayrıldı.

CANSIZ BEDENLERİ RESEPSİYON GÖREVLİSİ BULDU

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta buldu. Z.Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ÇOCUKLARIMIN ÖLDÜĞÜNÜ HABER VERİLİNCE ÖĞRENDİM"

Polis ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. İfadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşılıp, emniyete götürüldü. Gönül Uğraş ifadesinde 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi.

Ulaş, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Gönül Uğraş, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.2 kardeşin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak.