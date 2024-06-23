Üye Girişi
Haberler

Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir otel odasında ölü bulunan 14 yaşındaki Ege ve 12 yaşındaki Handan Uğraş'ın adli tıp kurumundaki otopsi işlemleri sürerken, anne Gönül Uğraş'ın ifadesi ortaya çıktı. Uğraş, çocuklarıyla birlikte yedikleri kek ve ton balığından sonra mide bulantısı yaşadığını, çocuklarının da kustuğunu ancak durumlarının kötü olmadığını belirtti. Anne, kendi sağlık durumu kötü olduğu için hastaneye gittiğini ve çocuklarını otelde bıraktığını söyledi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir gün önce anneleri Gönül Uğraş ve 2 kardeşiyle birlikte konaklamaya gelen Ege ve Handan Uğraş, kaldıkları otel odasında ölü bulundu. Polise ifade veren anne, yedikleri yiyeceklerden dolayı rahatsızlanarak hastaneye gittiğini ve çocuklarını bu yüzden otelde bıraktığını söyledi. Anne, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"ÇOCUKLARIMIN ÖLDÜĞÜNÜ HABER VERİLİNCE ÖĞRENDİM"

4 çocuğuyla kaldığı otelden 2 çocuğunu yanına alıp, ayrılan 34 yaşındaki anne Gönül Uğraş'ın ifadesi ortaya çıktı. Uğraş, ifadesinde, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Hastaneye tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi.

Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış

4 ÇOCUĞUYLA GELDİĞİ OTELDEN 2 ÇOCUĞUYLA ÇIKTI

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Bayındır ilçesinde yaşayan ve çiçekçilik yapan Gönül Uğraş, önceki gün akşam saatlerinde 5 çocuğundan 4'ü ile otele konaklamaya geldi. Geceyi burada geçiren Gönül Uğraş, sabah saatlerinde 2 çocuğunu yanına alarak otelden ayrıldı.

CANSIZ BEDENLERİ RESEPSİYON GÖREVLİSİ BULDU

Resepsiyon görevlisi Z.Ö., ailenin kaldığı odayı kontrol ettiğinde Ege ve Handan Uğraş'ı hareketsiz şekilde yatakta buldu. Z.Ö.'nün ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Ege ve Handan Uğraş'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış

"ÇOCUKLARIMIN ÖLDÜĞÜNÜ HABER VERİLİNCE ÖĞRENDİM"

Polis ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. İfadesine başvurulmak üzere anne Gönül Uğraş'a ulaşılıp, emniyete götürüldü. Gönül Uğraş ifadesinde 2 çocuğuyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerini, ardından da ağabeyinin evine döndüğünü söyledi.

Ulaş, "Akşam çocuklarımla marketten aldığımız kek ve ton balığını yedik. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandım. Handan ve Ege, sabah saatlerinde kustu. Fakat durumları kötü değildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi olmaya gittim. Tedavim bitince sağlık durumum kötü olduğu için ağabeyimin evine geçtim. Çocuklarımın öldüklerini ise haber verilince sonradan öğrendim" dedi.

ANNE SERBEST BIRAKILDI

Gönül Uğraş, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.2 kardeşin ölüm nedeni otopsi sonucu ile ortaya çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mide bulantısı Otopsi İzmir Ege Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı

Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
500

Yorumlar (6)

Köfteci Jardel:

O konserve balığı üreten şirket ve satan market derhal tespit edilip, en ağır şekilde ceza almaları sağlanmalı. Şu trajediye bakın. İki sübyan hayatından oldu.

47
4
yanıtYanıtla
Hakan Celik:

kendisinin ölmeyip de 2 çocuğunun ölmesi şüpheli

32
6
yanıtYanıtla
Nuri Aga:

Ana...

15
1
yanıtYanıtla
Yıldırım YILDIZ:

O ürünleri satan ve tarihi geçmiş ise eğer tabiki market süresiz kapatılmalı , üretimi esnasında olmuş ise eğer süresiz olarak üretim hane kapatılmalı !

4
0
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

hiç inandırıcı değil

2
0
yanıtYanıtla
burcu:

14 ve 12 yasindaki iki cocugu otelde birakip ,baska yerde kalmaya gitmek annelikse ben anne degilim ..

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title