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İzmir'deki orman yangınında evler hasar gördü

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İzmir'in Bornova ilçesinde başlayan orman yangınında Beşyol köyünde 3, Sarnıç'ta 4 ev hasar gördü. Jandarma tarafından evler hızlıca tahliye edildi.

Ekiplerin Bornova'daki yangının önünü almak üzere olduklarını ifade eden İzmir Valisi Süleyman Elban, "Beşyol köyümüzde 3, Sarnıç'ta 4 evimiz hasar aldı. Jandarmamız bütün köydeki evleri hızlıca tahliye etti" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde saat 13.37 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. İncelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Elban, "Bugün 13.40 sularında Beşyol mevkiinde İzmir-Manisa kara yolunun hemen kenarında bir orman yangını başladı. Kısa bir süre sonra Beşyol köyüne ve yolun sol tarafında Sarnıçkoyu köyüne sirayet etti. Beşyol köyümüzde 3, Sarnıç'ta 4 evimiz hasar aldı. Jandarmamız bütün köydeki evleri hızlıca tahliye etti. Bu nedenle Allah'a şükür bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Yukarıda yangına 9 helikopter ve 6 uçaklara müdahale ediyoruz. Daha fazla hava aracı alamıyoruz çünkü yangın dar bölgede olduğu için daha fazla araç risk oluşturuyor. Aşağıda ise onlarca arazözümüz, itfaiye aracımız ve TOMA'larımız, dozerlerimizle yangına müdahale ediyoruz. Yukarıda ben de izledim yangının genel durumunu. Herhalde çok kısa bir süre içerisinde iyi haber gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlarımız yangının önünü almak üzereler" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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