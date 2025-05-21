İzmir'deki Gaz Sızıntısı Patlamasında Genç Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'deki Gaz Sızıntısı Patlamasında Genç Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesindeki gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki Ertan Mavibaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki Ertan Mavibaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11 Mayıs gecesi saat 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162. Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamanın ardından dumanlar ve alevler daireyi sarmıştı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edilmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmıştı. Yaşanan patlamada ve ardından çıkan yangında, patlamanın yaşadığı dairede bulunan Ertan Mavibaş (25) ile sokaktan geçen Evin K. ve Ramazan K. ile aynı binada yaşayan Ahmet A. yaralanmıştı. Yaralılar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, patlamanın meydana geldiği daire tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, durumu ağır olan Ertan Mavibaş, İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı.

10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde çalıştığı öğrenilen Ertan Mavibaş, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Mavibaş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğalgaz borusunu kestiği iddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen Ertan Mavibaş'ın doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bilgiler elde edilmişti.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı

Bayrağımıza el uzatan hain yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor

Baba ile oğlunun yakıldığı olayda gizem çözülüyor! Telefon detayı
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.