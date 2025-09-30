İzmir'deki Elektrik Faciası Davasında Savcılıktan Cezalandırma Talebi

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciası davasında, savcılık mütalaasını açıkladı. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Avukat Ayşe Sarıçiçek, "Savcılık 40 sanıktan 30'u hakkında TCK 85/2'den bilinçli taksirle adam öldürmeden cezalandırma talep etti. Yargılanmakta olan sanıklardan 9 tanesi için beraat, bir tanesi için de yakalama kararı var" dedi.

İzmir Alsancak'ta geçen yıl 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın görülmesine İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların sonucu öngörmelerine rağmen üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmediklerini ifade ederek, Abdülkadir S., Ahmet Orhan K., Ali K., Alper D., Arif K., Doğan K., Erman Ç., Fırat A., Hamza B., Mert C., Mehmet Fatih T., Mehmet Zeki A., Mesut T., Mürsel A., Yavuz G., Ceyhan D., Alara E., Ali A., Barış S., Cengiz D., Deniz S., Ekrem Y., İbrahim Ş,, Koray Arif F., Mustafa A., Necati E., Sefa P., Volkan Ş., Zekeriya T.ve Ahmet D.'nin cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanıklardan Ahmet Ç., Hakan G., Mehmet Zeki A., Tahsin E., Ufuk E., Uğur Y., Erkut B., Halit Ö.ve Serhat E.'nin beraati talep edilirken, 1 şüphelinin dosyasının ayrıldığı belirtildi. Savcı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına da görüş bildirdi. Davanın karar duruşması 10 Ekim Cuma günü görülecek.

"En ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyorum"

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Avukat Ayşe Sarıçiçek, "Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın geçen yıl Temmuz ayında ölümü ile ilgili İzmir 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan davada bugün iddia makamı, savcılık makamı mütalaasını açıkladı. Şu anda görülmekte olan davada 40 sanığımız var. 40 sanıktan 30 sanık hakkında TCK 85/2'den bilinçli taksirle adam öldürmeden cezalandırma talep etti savcılık. Yargılanmakta olan sanıklardan 9 tanesi için beraat, bir tanesi için de yakalama kararı var. Yurt dışında yaşayan bir kişi hakkında da dosyanın ayrılması talebinde bulundu. Tutuklu sanıkların tutukluluğuna devam edildi. Karar duruşmamız 10 Ekim saat 10'da haftaya cuma dosya ile ilgili karar büyük bir ihtimalle açıklanacak. Bizim başından beri söylediğimiz tek şey Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümü ile ilgili olayda ihmal kusuru bulunan insanların bu olayda suç bulunan insanların hak ettikleri cezayı almaları ve insanların yolda yürürken ölüm endişesi yaşamadan yolda yürüyebilmeleridir. Tek isteğimiz adaletin gerçekleşmesidir" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ise, "Kızımın vefatından sorumlu olan kurum, kuruluş ve kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Adalete güveniyorum. Kamu vicdanını rahatlatacak bir ceza alacaklarına inanıyorum" dedi. - İZMİR