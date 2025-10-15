Haberler

İzmir'de Yatalak Eşini Vuran Adam Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, yatalak eşini silahla vurarak öldüren 70 yaşındaki R.T. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olay, tehditle ve gürültüyle doluydu.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. (70), henüz belirlenemeyen bir nedenle yatalak olduğu öğrenilen eşi İzade Teker'i (69) tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, İzade Teker'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli R.T. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Yaşamını yitiren kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
