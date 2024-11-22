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İzmir'de yanlış park eden aracın sileceğini kaldıran kadına 5 bin lira ceza

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İzmir'de otomobilin park yerini uygunsuz bulan bir kadın, sileceğini kaldırırken orta soket kısmı yerinden çıktı. Otomobilin sahibi aracına zarar verdiği gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, sileceği kaldıran kadına verdiği 1 yıl hapis cezasını 5 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Toplumda yanlış yere park eden otomobillerin sileceklerini kaldırarak "uyarı" vermek sıklıkla yapılan bir uygulama olsa da bu durum İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaşın başını yaktı. 28 Mart'ta Akıncılar Mahallesi'nde Elif İpek (32), Nazlı Aksu'ya (35) ait otomobilin sileceklerini park yerini uygunsuz bulduğu gerekçesiyle kaldırdı. Bu esnada sileceklerin orta soket kısmı yerinden çıkınca, İpek ve yanındaki bir erkek ile Aksu arasında tartışma çıktı.

İzmir'de yanlış park eden aracın sileceğini kaldıran kadına 5 bin lira ceza

SİLECEKLERİ KALDIRANIN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Otomobilin sahibi Aksu, avukatı Tamer Atabay aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. İddianamede Elif İpek hakkında "Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek" suçundan 4 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

AKSU: ZARARIMIN TAZMİNİNİ İSTİYORUM

Davanın ikinci duruşması 12 Kasım'da İzmir 18. Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada ifade veren Aksu, "Olay günü oğlumu pide almaya göndermiştim. Pencerede onu bekliyordum. Sanıkla yanındaki bir erkeğin aracımın önünden geçerken silecekleri sert bir şekilde kaldırdıklarını görüp, yanlarına gittim. Sileceklerimi neden kaldırdıklarını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimin soketindeki diş kırılmıştı. Sonradan bunu 1000 TL'ye yaptırdım. Zararımın tazminini istiyorum. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

İPEK: SAĞ SİLECEĞİ KALDIRDIM, SOL SİLECEĞİN DİŞİNİN KIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Sanık İpek ise kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiğini ve Aksu'nun zararını karşılamayı kabul etmediğini ifade etti. İpek savunmasında, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum. Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kırmak isteseydim kırardım. Ben sağ sileceği kaldırmıştım. Kendisi ifade ederken, sol sileceğin dişinin kırıldığını söyledi. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyorum. Beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Hakim, İpek'e suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suç konusunun önem ve değeri, suç ve sebep saikleri göz önüne alınarak 1 yıl hapis cezası verdi. Ardından bu cezayı 100 gün karşılığı 5 bin lira adli para cezasına çeviren hakim, sanığa haksız tahrik indirimi de uygulamadı.

AVUKAT: HALK DİKKATLİ OLMALI

Kararı değerlendiren Aksu'nun avukatı Tamer Atabay, "Mala zarar verme suçu oluşması için bir şeyin kırılması kesinlikle gerekmiyor. Zarar görmesi, yerinden çıkması ve tahriş olması da yeterli. Dolayısıyla halkın dikkatli olması gerekiyor. Silecek kaldırmak ülkemizde yaygın. Yine bu yargılamada olduğu gibi hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilir" dedi.

İzmir'de yanlış park eden aracın sileceğini kaldıran kadına 5 bin lira ceza
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıali batuk:

suçlunun korunduğu, hakkını arayanın cezalandırıldığı durumdayız yazık.

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