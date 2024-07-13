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İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal

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İzmir'de 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 43 yaşındaki İnanç Öktemay yoldan karşıya geçmek isterken, şiddetli yağış sonucu biriken suda elektrik akımına kapılarak can verdi. Skandal olayın ardından başlatılan ilk incelemelere göre kanalizasyonda elektrik kaçağı olduğu düşünülüyor. Bir bölge esnafı, "Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. 'Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor.

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde dün meydana geldi. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Deniz ve Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

DAKİKALARCA KALP MESAJI YAPILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İLK ŞÜPHE KANALİZASYONDAKİ ELEKTRİK KAÇAĞI

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

"ELEKTRİK TELLERİ 6 SENEDEN BERİ ORADA DURUYOR"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, "Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar" ifadelerine yer verdi.

İzmir'de Yağmur Sırasında Elektrik Akımına Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Furkan Kutlay:

Türkiye’de insan hayatı bu kadar ucuz Ne diyim ki

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Sefa Altun:

DENETİM YOK, KONTROL YOK,HEP UÇURUMUN KENARİNDA YASAMAYA MAHKUMMUYUZ ACABA....

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gece gündüz:

İnsan hayatı bu kadar basit olmamalı. Bunun Hesabını kim verecek şimdi. Yazık Rabbim ailelerine sabır versin.

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sade vatandaş:

bu ülkede insanlar açıkta bırakılan kablolar yüzünden yok yere ölüyor geçenlerde yorumlarda yazmıştım bulunduğum yerde bağlantı kutuları açıkta emniyetsiz bir sürü elektirik direği var diye

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özen66:

izmirse normal .olan canlara oldu :(

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