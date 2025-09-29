Haberler

Izmir'de Yağmur Nedeniyle Tır Devrildi

İzmir'in Bornova ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taş yüklü tır devrildi. Sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan taş yüklü tır devrilerek viyadükte askıda kaldı. Kazada hafif yaralanan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bornova ilçesi Ankara Caddesi 4. Sanayi kavşağı üzerindeki viyadükte meydana geldi. Liman yönüne giden 06 FGT 332 plakalı taş yüklü tır, yağmurdan kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tırın kupası, yaklaşık 8 metrelik viyadükten aşağıya sarkarak askıda kaldı.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü İrfan Öngen (48), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Konak yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
