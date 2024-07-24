İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Operasyon

İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri örgütlü olarak kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal alarak kara para akladıkları tespit edilen suç örgütü 'Demirdaşlar'a, İzmir polisinden sert darbe indirildi. Operasyonda, paraları ve ziynet eşyalarını saymak polislerin dakikalarını alırken, piyasa değeri 140 milyon lira olan 35 gayrimenkule ve 22 lüks motorlu araca da el konuldu.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir tarihinde narkotik suçlardan elde edilen en yüksek miktar içeriği olan dev bir operasyona imza attı. Uyuşturucu madde ticareti yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri örgütlü olarak kendileri veya aile fertleri üzerine taşınır ve taşınmaz mal alarak kara paranın serbest piyasa ekonomisine kazandırılmak suretiyle aklandığı belirlenen, kamuoyunda "Demirdaşlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenlendi.

140 milyon lira olan 36 gayrimenkule ve 22 lüks motorlu araca el konuldu

12 şüpheliye yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 4,3 kilogram altın, 2 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 milyon 233 bin 140 bin TL ele geçirildi. Ayrıca, piyasa değeri yaklaşık 140 milyon lira olan 36 gayrimenkule ve 22 lüks motorlu araca da el konuldu. Operasyonda 12 şüpheli ise gözaltına alındı.

Öte yandan; sepetler, poşetler dolusu kara para aklayan şüphelilerin kendilerine hurdacı ve domates işçisi süsü verdikleri de öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - İZMİR