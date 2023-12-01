İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 405 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde satışını önlemek için sıkı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 405 kişi gözaltına alındı ve 194 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışını önlemek için polis ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Okul çevreleri başta olmak üzere birçok noktada uygulama yapan polis ekipleri, denetimlerde yakalanan 405 kişiyi gözaltına alırken bunlardan 194'ü tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin üretimi ve satışını önlemek amacıyla uygulamalar yaptı. Okul çevreleri başta olmak üzere ilçenin farklı bölgelerinde 286 noktada uygulama yapan polis ekipleri, 99 bin 240 vatandaşa Genel Bilgi Tarama (GBT) uyguladı. Yapılan denetimlerde, arama kaydı bulunan 405 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 405 kişiden 194'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.