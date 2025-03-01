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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 275 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 275 Bin Hap Ele Geçirildi
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İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 275 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü, bu mücadelede toplumun desteğinin önemine vurgu yaptı.

İzmir' de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 275 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreste yapılan aramalarda 275 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan; vatandaşlara çağrıda bulunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, "Uyuşturucu ile mücadelede başarı, yalnızca güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle mümkündür. Şüpheli durumları 112 İhbar Hattı veya en yakın emniyet birimine bildirmek, bu mücadeleye katkı sunmanın en önemli yollarından biridir. Güvenli bir gelecek için hep birlikte mücadele edelim" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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