İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama
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Konak ilçesinde yapılan baskınlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız silahlar ve büyük miktarda nakit para bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde Narkoalan ekiplerince 10 ayrı iş yeri ve eve gerçekleştirilen operasyonlarda, yüklü miktarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narkoalan ekipleri, 11-18 Haziran tarihleri arasında 10 ayrı iş yeri ve ikamete baskınlar düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, bonzai, kokain, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu nitelikli hap ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 181 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. Öte yandan, baskınlarda 5 yıl kesilmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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