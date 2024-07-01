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Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasının yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan lokanta sahibi ile tüpü değiştiren çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin lokanta sahibi ile tüpü değiştiren kişi tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu ve bu şekilde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı

LOKANTA 11 AYDIR RUHSATSIZMIŞ

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, bir lokantada meydana gelen sanayi tipi tüp patlaması 5 kişinin ölümüne, 63 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.20 dükkan, 11 bina, 11 aracın zarar gördüğü büyük patlamaya ilişkin yeni bilgilerde ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu tespit edildi. İş yerinin bu şekilde 11 aydır faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderilen şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Lokanta 11 aydır ruhsatsızmış! İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada 2 kişi tutuklandı

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Torbalı İzmir 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Tolga:

Peki belediyenin bundan haberi yok muydu? Zabita ne ise yarar ne is yapar? Bence asil sorumlu belediyedir cünkü denetlememis denetleseydi gercek ortaya cikardi.

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