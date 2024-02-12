İzmir'de tekstil fabrikası ortağı sendika başkanını vurdu

İzmir'in Çiğli ilçesinde konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasının ortağı olan şahıs, işçilerle konuşmak için gelen Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla bacağından vurdu. Yaralı Alagöz hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz, 3 sendika üyesiyle birlikte işçilerle görüşmek için fabrikaya gitti. Fabrikanın kafeteryasında fabrikanın ortağı olan iki kardeşten Onur A., henüz belirlenemeyen bir sebeple tabancasını çıkarıp ateşledi. Alagöz, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alagöz, ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Alagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayın ardından Onur A.'yı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR