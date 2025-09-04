İzmir'de Sokakta İşlenen Cinayetin Şüphelileri Manisa'da Yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde sokak ortasında işlenen cinayetin şüphelileri Manisa'da yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle, 2 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

Olay 31 Ağustos günü gece saatlerinde Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında Yılmaz Doğan (43) adlı bir kişiyi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı arama başlattı. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayetin şüphelisinin V.K. (30) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli V.K. ile ona yardım eden K.A.T. (35), S.Ş. (33), M.A. (32), A.D. (34), Y.T. (45) ve A.E.T.'yi (16) Manisa'da saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin alınan ifadeleri üzerine, öldürülen Yılmaz Doğan ile mahalleden arkadaş oldukları, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu, olay yeri sokak üzerinde karşılaştıkları, iki tarafın da alkollü olduğu, karşılıklı küfürleştikleri, bunun üzerine cinayetin meydana geldiği anlaşıldı.

Cinayet Büro Amirliğince dün adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden; V.K. ve K.A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Ş., M.A. ve A.E.T. adli kontrol, A.D. ile Y.T. ise savcılıktan serbest bırakıldı. - İZMİR