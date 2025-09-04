Haberler

İzmir'de Sokakta İşlenen Cinayetin Şüphelileri Manisa'da Yakalandı

İzmir'de Sokakta İşlenen Cinayetin Şüphelileri Manisa'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişinin sokak ortasında öldürülmesi olayının ardından, cinayetle ilgili 7 kişi Manisa'da yakalandı. 2 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde sokak ortasında işlenen cinayetin şüphelileri Manisa'da yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle, 2 kişi de savcılıktan serbest bırakıldı.

Olay 31 Ağustos günü gece saatlerinde Şirintepe Mahallesi 8177 Sokak'ta meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında Yılmaz Doğan (43) adlı bir kişiyi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı arama başlattı. Sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, cinayetin şüphelisinin V.K. (30) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheli V.K. ile ona yardım eden K.A.T. (35), S.Ş. (33), M.A. (32), A.D. (34), Y.T. (45) ve A.E.T.'yi (16) Manisa'da saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin alınan ifadeleri üzerine, öldürülen Yılmaz Doğan ile mahalleden arkadaş oldukları, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu, olay yeri sokak üzerinde karşılaştıkları, iki tarafın da alkollü olduğu, karşılıklı küfürleştikleri, bunun üzerine cinayetin meydana geldiği anlaşıldı.

Cinayet Büro Amirliğince dün adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden; V.K. ve K.A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler S.Ş., M.A. ve A.E.T. adli kontrol, A.D. ile Y.T. ise savcılıktan serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savcıyı katleden zanlının ilk ifadesi: Tartıştık küfür etti, kendimi kaybedip bıçağı sapladım

19'luk katilin ilk ifadesi! Bakın Cumhuriyet savcısını neden öldürmüş
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Bahçeli'nin konutunda kritik görüşme! Gözler saat 17.00'ye çevrildi
Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.