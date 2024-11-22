İzmir'de Polislere Yönelik Silahlı Saldırıda 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi, diğer 8 şüpheli serbest bırakıldı.
İzmir'de 3 polisin yaralandığı silahlı saldırıda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polisin yaralanmasına ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay 2 gün önce Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edilmişti. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralanmıştı.
6 şüpheli adliyede 8 şüpheli serbest
Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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