İzmir'de Öz Kardeşini Öldüren Zanlı Sırbistan'da Yakalandı

İzmir'de öz kardeşini öldürdükten sonra Sırbistan'a kaçan ve İnterpol'ün devreye girmesiyle Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda yakalan cinayet zanlısı, Sırbistan'a giden İzmir polisi tarafından havayolu ile Türkiye'ye getirilmesinin ardından İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Urla ilçesi Özbek köyü yolundaki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kendi arazisine ot toplamaya giden bir vatandaş, ağacın altında erkek cesedi gördü. Cesedi gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu cesedin 19 yaşındaki Eyüp Çelik'e ait olduğu tespit edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda, Çelik'i öz abisi Erol Çelik'in (32) öldürdüğünü tespit etti.

Sırbistan havalimanında yakalandı

Ayrıca şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı Şube Müdürlüğünce aynı gün saat 16.10 kalkışlı Sırbistan Belgrad Nikola Tesla Havalimanına 17.15 varışlı uçağa binmiş olduğu, uçağın Sırbistan'a inişine yaklaşık yarım saat olduğu anlaşıldı. Olayın üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı, Interpol-Europol Daire Başkanı ve Dış İlişkiler Daire Başkanı arasında hızlı bir iletişim ağı kuruldu ve Sırbistan makamlarıyla ilgili daire başkanları iletişime geçerek şüphelinin Sırbistan ve Interpol polislerince uçaktan indiği esnada Belgrad Nikola Tesla Havalimanında muhafaza altına alınması sağlandı.

İzmir polisi Türkiye'ye getirdi

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise şüpheli Erol Çelik için kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Türkiye'den hareket eden İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Sırbistan ülkesine intikal ederek muhafaza altına alınan şüpheliyi Türkiye'ye havayolu ile getirdi.

Aralarındaki husumetten dolayı kardeşini öldürmüş

Cinayet şüphelisi Erol Çelik'in sorgusunda suçunu kabul ederek kardeşi ile aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR