İzmir'de Orman Yangınına Kaçak İnşaat Sebep Oldu

İzmir'de Orman Yangınına Kaçak İnşaat Sebep Oldu
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İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangınının COVID-19 başlangıç anı görüntüleri ortaya çıktı. Kaçak inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu ve alevler hızla yayıldı. Yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olurken, 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı. Kaçak bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, demir kesim sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, alevlerin hızla yayıldığı anlar saniye saniye yer aldı.

Dün öğle saatlerinde Buca Zafer Mahallesi'nde Y.Ö.'ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olurken, söndürme çalışmaları hala sürüyor.

İşte yangının başlama anı

Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı net şekilde görüldü. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla olay yeniden gündeme geldi.

5 kişi gözaltında, 2'si tutuklama talebiyle mahkemede

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yapı sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T., S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama talebiyle, diğer üç kişi ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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