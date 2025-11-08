Haberler

Devlet hastanesine giden talihsiz kadın, MR cihazında unutuldu

Güncelleme:
İzmir Tire Devlet Hastanesi'nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği'ne başvuran bir kadın, iddiaya göre MR cihazında tam bir saat boyunca unutuldu. Cihazın içinde dakikalarca mahsur kalan kadın, yaşadığı korku dolu anların ardından hastane personelinden yalnızca "Geçmiş olsun" yanıtını aldı.

  • Esra Akgüneş, Tire Devlet Hastanesi'nde MR cihazında yaklaşık bir saat unutuldu.
  • Esra Akgüneş, MR cihazından kendi çabasıyla çıktı ve hastane yetkililerine durumu bildirdi.
  • İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlattı.

İzmir'de yaşayan üç çocuk annesi Esra Akgüneş, dün Tire Devlet Hastanesine baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği'ne başvurdu. Doktor muayenesinin ardından Akgüneş'e aynı gün için MR randevusu verildi.

CİHAZI YUMRUKLAYARAK SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI

Saat 11.45'te cihaza alınan Akgüneş'e görevliler, işlemin 10-15 dakika süreceğini belirtti. Ancak aradan uzun süre geçmesine rağmen Akgüneş cihazın içinde kaldı. Cihazda fenalaşan Akgüneş, unutulduğunu fark edince panik yaşayarak sesini duyurmak için bağırıp ve cihazı yumruklamaya başladı.

ALDIĞI YANITLAR "YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Akgüneş, kimsenin gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cihazdan çıkmayı başardı. MR odasından çıkıp durumu tesadüfen karşılaştığı bir sekretere anlatan Akgüneş, "Geçmiş olsun, durumu başhekimliğe anlatın" yanıtını aldı. Bunun üzerine 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni arayarak şikayet kaydı oluşturan Akgüneş, ardından hastane Başhekimliği'ne giderek olayı bildirdi. Başhekimlik yetkililerinin "konuyla ilgileneceklerini" söylemesi üzerine Akgüneş evine gönderildi.

"KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLSEYDİM?"

Yaşadığı travmayı atlatamayan Esra Akgüneş, bu ihmalin peşini bırakmayacağını belirterek "Vertigo şikayetiyle geldim, 15 dakikalık dedikleri yerde bir saate yakın kaldım. Başım döndüğü için gözlerim kapalıydı. Unutulduğumu anladığımda dehşete düştüm. ya orada panikten kalp krizi geçirip ölseydim? Bunun hesabını Tire Devlet Hastanesi'nde kim verecekti? Bu sorumsuzluk. Sorumluların bulunması için sonuna kadar hakkımı arayacağım ve şikayetçiyim" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıErkan ÖZSOY:

Ne yani öğle arası geldiyse personel orayı bekleyecek değil ya yemeğe gidecek elbette

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

sana her meslek yasak edilmeli...

yanıt25
yanıt1
Haber YorumlarıEfkan Alt0666:

Senin kafan mı güzel.. İçerde insan unutulmuş. Sen yemekten bahsetiyorsun

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıMavi Balık:

bu devlet hastanelerine çeki düzen vermek şart hasta bakıcısından hemşiresine sekreterinden teknisyenine ellerinde kahve fincanı (bu da ayrı bir moda olmuş) hastanede dolaşıp dolaşıp duruyorlar kimin ne iş yaptığı belli değil bişey sormaya korkuyorsun acayip bir ortam kim hemşire kim hasta bakıcı kim doktor hepsinin kıyafeti karma karışık anlıyamıyorsun bunlara bir çeki düzen verilmeli.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS:

Olmamasi gereken bir hata olmus ama bukadar da dramitik olay degil ! Kalbi agzindan firlayacak gibi olmus .. peh.. peh.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Saçlı:

işe girene kadar yalakalık ederler sonrada vatandaşa yukarıdan bakarlar birde kamu da çalışanlarda bir ciddiyetsizlik var hele bir sosyal medya tutkunlugu.ciddiyet

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
