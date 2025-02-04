Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

İzmir'de Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde bir motosiklet kazasında 14 yaşındaki Nuray Dumanlı yaşamını yitirdi. Olay, Buruncuk köy yolunda meydana geldi ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Buruncuk Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Nuray Dumanlı idaresindeki 35 MAT 18 plakalı motosiklet, Buruncuk köy yolundan İzmir-Çanakkale yoluna girmek isterken, Menemen istikametinden Aliağa yönüne doğru gelen M.Ç. (57) yönetimindeki 35 CDE 349 plakalı çekici araçla çarpıştı. Yaşanan feci kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki Nuray Dumanlı'nın hayatını kaybettiği ifade edildi. Çekici aracı süren M.Ç. ise gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti
img

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
img

Safiye Soyman'dan Faik Öztürk'e sert sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.