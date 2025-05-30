KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar

KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar
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KYK yurdunda kabus gibi gece! Kapıdan atlayıp girdiler, yangın tüpüyle saldırdılar
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İzmir'de KYK erkek öğrenci yurdunun kapısının üzerinden atlayarak giren kalabalık grup, öğrencilere saldırdı. Geçlerden biri yangın söndürme tüpüyle yurt binasına girdi. Grup polisin hızlı müdahalesiyle dağılırken 6 kişi tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdunda saat 00.30'da dehşet yaşandı. İddiaya göre; yurdun dışında oturup torpil patlatan, yurtta kalan öğrencilere laf atan bir grup genç ile öğrenciler arasında laf dalaşı yaşandı. Gürültüler üzerine yurdun bahçesi öğrencilerle doldu.

YANGIN TÜPÜYLE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıdaki grup, yurdun kapısını zorlayarak, kapının üzerinden atlayarak içeri girdi. Gençlerden biri, yangın söndürme tüpü ile yurt binasına girerek öğrencilere saldırı girişiminde bulundu.

POLİS MÜDAHALESİYLE SON BULDU

KYK yurdunda sopalı kavga ihbarını alan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurda geldi. Polisin hızlı müdahalesi sonucu saldırgan grup dağılarak izlerini kaybettirdi. Öğrencilerin büyük panik yaşadığı olayda her hangi bir yaralamanın olmadığı öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen Emniyet birimleri, saldırganların kimliklerini tek tek belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden M.M.E. (20), Ö.A. (25), S.T. (29) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.T. (23), B.K. (23), D.H. (25), G.T. (23), Ş.K. (24), ve Ö.E. (24) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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