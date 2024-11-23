İzmir'de ev sahibi, 'kedinizi atın' deyip kiracısını çivili sopalarla darbetti

Gaziantep'te yaşayan Nermin (43) ve Çetin (45) Devecioğlu çifti haziranda İzmir'e taşınarak emlakçı aracılığıyla aylık 14 bin lira kiraya Bozyaka Mahallesi'nden ev tuttu. "Leo" isimli kedileriyle yaşayan çiftin kapısına bir müddet sonra ev sahibi dayandı. İddiaya göre; H.T. ve M.T. isimli ev sahipleri "Siz kedi mi besliyorsunuz? Ya kediyi evden atacaksınız ya da evden çıkacaksınız." diyerek kiracılarla tartışmaya başladı. Ev sahibi ile aralarında zaman zaman "kedi" meselesi yüzünden tartışma çıkan Devecioğlu çifti evden çıkmayı redderek şikayetçi oldu.

EV SAHİPLERİNİN ÇİVİLİ SOPALI SALDIRISI KAMERADA

Tartışma en son çivili sopalı saldırıya dönüştü. H.T. ve M.T. çifti, iki çocuğuyla birlikte kiracısının evini çivili sopalarla bastı. Ev sahipleri, 8 ve 9 yaşlarındaki iki torununun gözleri önünde kiracılarını darbetti. Nermin Devecioğlu yaşadığı dehşet anlarını saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Saldırıda Nermin Devecioğlu'nun sırtında ve elinde morluklar ve çivilerden dolayı kesikler oluşurken eşi Çetin Devecioğlu'nun ise yüzüne 4 dikiş atıldı. Karakolda ev sahipleri ve kiracılarının ifadeleri alındı. H.T. ve M.T. çifti ile çocukları M.T. ve N.T. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nermin Devecioğlu, evi 1 Haziran'da kiraladıklarını ve 17'sinde taşındıklarını ifade etti. Ev sahibinin kapısına gelerek kedisini atmasını istediğini aktaran Devecioğlu, "Ben de kediyi atmayacağımı belirterek, 'o benim çocuğum gibi, siz çocuğunuzu sokağa atabilir misiniz dedim?' dedim. Bu olaydan sonra tartışmalar hızlandı. Sürekli bizi evden çıkarmak istediler. Bizi çıkartıp daha yüksek kiraya vereceklerini zaten söylüyorlardı. Daha önce 2 defa karakola gidip şikayetçi oldum, zaten olay mahkeme aşamasında. Son olayda bize ağır küfür ve hakaretler ettiler, sopalarla evimi bastılar. O sırada evde torunlarım vardı, onlara da sopa geldi. Kolumda ve sırtımda morluklar var. Beni saçımdan tutup yere yatırdılar. Benim elimde o sırada telefon olduğu için müdahale edemedim. İspatlamak için video çektim. Eşimin yüzünde de 4 dikiş var. Her konuda hakkımı arayacağım, tazminat davası açacağım. Evden çıkmayı düşünüyorum, mecburum; çünkü korkuyorum olaylar daha da büyüyecek. Can güvenliğimizden endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.