Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Ton Tütün ve 28 Kg Kokain Ele Geçirildi

İzmir'de Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonu: 6 Ton Tütün ve 28 Kg Kokain Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele operasyonunda İzmir'de 6 bin 100 kilogram kıyılmış tütün ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 28 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibinin İzmir'de gerçekleştirdiği operasyonda 6 bin 100 kilogram kıyılmış tütün, 487 bin 200 adet sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak eşyaların pazarlanmasında kullanılmak üzere 3 bin 200 adet koli cinsi ticari eşya ele geçirildi. Ekipler, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ise yaklaşık 28 kilogram kokain ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında İzmir'de şüpheli bir depo takibe alındı. Depoda artan olağan dışı hareketlilik üzerine, etrafı alüminyum saçlarla çevrili korunaklı depoya yönelik fiziki arama gerçekleştirildi. Ekiplerce depoya yapılan baskın sonucu piyasa sürülmek üzere hazırlanan 6 bin 100 kilogram kıyılmış tütün, 487 bin 200 adet sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak eşyaların pazarlanmasında kullanılmak üzere 3 bin 200 adet koli cinsi kaçak eşya ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edildiği öğrenildi.

Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 28 kilogram kokain ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve yolcu kontrolleri çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir araç takibe alındı. Fiziki müdahalesiz kontrol kapsamında x-ray taramasından geçirilen aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan tespit sonucu detaylı arama gerçekleştirilen aracın 23 paket içerisine preslenmiş halde bagajı içerisinde yer alan LPG tankına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 28 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık Uyuşturucu Soruşturma Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk İzmir

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorunun çözümü için adım atıldı

 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı

İşte sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });