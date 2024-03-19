Mahzen-13 operasyonlarında 2 çete çökertildi: Elebaşları dahil 25 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen "Mahzen-13" operasyonlarında elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu'nun yaptığı 2 ayrı suç örgütünün çökertildiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın operasyonla ilgili verdiği bilgilere göre İzmir merkezli olarak Mersin ve Van'da gerçekleştirilen "Mahzen-13" operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalanırken 16 adet tabanca, 2 adet tam otomatik uzun namlulu silah, 10 adet tüfek, çok sayıda fişek, tüfek kartuşu ve muhtelif miktarda uyuşturucuya ise el konuldu.

EĞLENCE MEKANLARINI ELE GEÇİRMEK, ZORLA SENET İMZALATMAK SUÇLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van'da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, eğlence mekanlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları, esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları, silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları, 3'üncü şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları, silah ticareti yaptıkları, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.