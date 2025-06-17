İzmir'de Feci Kaza: Taksideki Yolcu Hayatını Kaybetti

İzmir'de 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Sol şeritte duran taksiye böyle çarptı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde maddi hasarlı kazaya karıştıktan sonra sol şeritte bekleyen taksiye aracın çarpması sonucu taksideki yolcu feci şekilde hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaza öğle saatlerinde Kuzey Ege Otoyolu Menemen geçişi Yanıkköy mevkiinde meydana geldi. Alper T. idaresindeki 35 DD 786 plakalı taksi, önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araca çarptı ve sol şeritte aracını durdurup indi. Bu esnada aynı güzergahta ilerleyen M.B.İ. yönetimindeki 35 BIM 261 plakalı otomobil, taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksideki yolcu Yüksel Doğdu yola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yüksel Doğdu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan araç sürücüsü ve taksi sürücüsü, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Korkunç kaza kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otoyolda seyreden taksinin önündeki araca çarpmasının ardından sol şeritte aracı durduğu, otomobilin de taksiye arkadan çarptığı ve takside yolcu konumunda bulunan Yüksel Doğdu'nun araçtan fırladığı görüldü.

Kazada hayatını kaybeden Yüksel Doğdu'nun, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan taksiye binip Dikili'ye gitmek istediği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.