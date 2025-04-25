Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti

Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?

Elektrik faturasındaki detay vatandaşı isyan ettirdi
Peş peşe 47 deprem oldu, profesörden ürküten uyarı geldi: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem oldu! Profesörden gece uyutmayacak sözler
Trump 'Görüştük' dedi, Çin anında yalanladı

Trump piyasaların beklediği açıklamayı yaptı, Çin anında yalanladı

İzmir'de Ev Hırsızlarına Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Ev Hırsızlarına Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabağlar'da iki ev hırsızlığına karışan 3 kadın ve 44 yıl hapis cezası ile aranan bir erkek şahıs, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Şahısların saklandıkları yerde 60 bin TL ve 600 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

İzmir Karabağlar'da meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığı olayına karışan 3 kadın ve 18 ayrı suçtan 44 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir erkek şahıs, 33 adet kamera izlenerek tespit edildikten sonra polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karabağlar ilçesinde meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 5 km güzergah boyunca 33 adet kamerayı izledi. Olayı gerçekleştiren üç kadın şüphelinin saklandıkları yer tespit edildi. Eve yapılan operasyonda Y.A (26), N.Ç (30) ve A.Y (20) isimli kadın ve Y.Ç (30) isimli bir erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandıkları yerde yapılan aramada, yaklaşık 60 bin TL ile çalmış oldukları yaklaşık 600 bin TL değerindeki ziynet eşyası sakladıkları zulada ele geçirildi.

Bu arada, yakalanan Y.A isimli kadın şahsın yapılan sorgusunda yine hırsızlık suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, operasyon esnasında şahısların saklandığı yerde yakalanan Y.Ç isimli erkek şahsın yapılan sorgusunda 18 ayrı suçtan 44 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.