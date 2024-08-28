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Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi

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İzmir'de ayrılmak üzere olduğu eşi tarafından 4 çocuğundan 3'ü öldürülen ve 11 yaşındaki kızı ağır yaralanan anne Naciye Akkaplan, evlatlarının cenazesinde "Hanginize yanayım" diyerek feryat etti. Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için "Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde babaları tarafından silahla vurularak öldürülen 3 kız kardeş, annelerinin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

3 ay önce eşi Naciye Akkaplan ile boşanma kararı alarak ayrı yaşamaya başladıkları ve bunalıma girdiği öğrenilen Vesim Şimşek (45), beraber yaşadığı 4 çocuğunu dağlık alana götürüp tabancayla her birine ateş etti. Meydana gelen acı olayda 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira Nur isimli çocuk ise olaydan ağır yaralı olarak kurtuldu. Çocuklarını vurduktan sonra kendisine de ateş eden Vesim Şimşek de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi

"ONLAR ZATEN CENNETLİK, HELALLİK ALMAYA GEREK YOK"

Yaşanan vahim olay sonrası hayatını kaybeden 3 kız kardeş annelerinin yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Hz. Ömer Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi anne Naciye Akkaplan, çocuklarının tabutuna sarılarak her biriyle ayrı ayrı helalleşirken "Hanginize yanayım" şeklindeki feryatları yürekleri dağladı. Cenaze namazını kıldıran Salihli Müftüsü Ali Çebi ise 3 kız kardeş için "Çocuklar zaten cennetlik, helallik almaya gerek yok. Onlar çocuktur cennete gideceklerdir" diyerek helallik almadı. Öte yandan baba Vesim Şimşek ve kızı Hira Nur'un İzmir'de yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi

Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Sihirbazın Çırağı:

Dinimiz çok güzel, şimdi bu çocuklar hakikaten cennetlik demeyle cennete gidiyor ya; onların cennete girmesine vesile olan da yaptığı cennete girmeye vesile olan işlem dolayısıyla adaletin gereği olarak cennetlik oluyor ve o da cennete giriyor. Hepsi birden cennete gönderen ve cennete gönderilenler el ele mutlu neşeli güle güle cennet bahçelerine doğru yükseliyorlar. En güzel din bizim diyanetimizin ilmihal dinidir. Hadisler bir harika keşke gerçekten tanrının elçisinin sözler olsalardı değiller

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Dağıstan:

Afferim imama

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İbrahim BAKIRHAN:

Böyle bir haber ismi gereksiz... Çocuklar için helallik istenmez zaten... Gerçi sakız orucu bozar mı diye hala soran bir milletiz...

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