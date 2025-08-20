İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 46 Yakalandı, 16 Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 46 düzensiz göçmen yakalanırken, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen fiber teknedeki 16 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

18 Ağustos günü saat 05.40'ta Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 20.00'de Seferihisar'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde tespit edilen 12'si çocuk 18 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında ise saat 13.35 sıralarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Gemi (TCSG-107) bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, fiber tekne içerisindeki 2'si çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR