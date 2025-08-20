İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 46 Yakalandı, 16 Kurtarıldı

İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 46 Yakalandı, 16 Kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında yapılan operasyonlarda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca motor arızası nedeniyle sürüklenen bir teknedeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

18 Ağustos günü saat 05.40'ta Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 14'ü çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 20.00'de Seferihisar'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde tespit edilen 12'si çocuk 18 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında ise saat 13.35 sıralarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Gemi (TCSG-107) bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, fiber tekne içerisindeki 2'si çocuk 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

