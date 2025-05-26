İzmir'de Düğün Salonunda Beton Kemerin Altında Kalan Doktor Hayatını Kaybetti

İzmir'de Düğün Salonunda Beton Kemerin Altında Kalan Doktor Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Menemen ilçesinde, anaokulu etkinliğine katılan Doktor Mehmet Fatih Baltacı, düğün salonunda yıkılan beton kemerin altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi Güler Baltacı'nın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte düğün salonunda yıkılan beton kemerin altında kalarak hayatının kaybeden doktorun son anları ortaya çıktı.

Olay dün Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde bulunan Verdant Düğün Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi. Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine, düğün salonunun çıkışında bulunan taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çiftlerden Mehmet Fatih Baltacı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler Baltacı'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi N.C.'nin (50) de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Doktorun son anları ortaya çıktı

Öte yandan Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için gittikleri düğün salonunda son onları güvenlik kameralarına yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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