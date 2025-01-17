Öğretmenlerden okul bahçesinde şampanyalı mezuniyet kutlaması
İzmir'de geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen mezuniyet kutlamasında Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi okul bahçesinde şampanya patlattı. Okuldaki alkollü eğlence görüntüleri veliler tarafından tepkiyle karşılandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda skandal görüntüler çekildi. Geçtiğimiz haziran ayında mezuniyet kutlaması için öğretmenlerin okul bahçesinde eğlence yaptığı öne sürüldü.
OKUL BAHÇESİNDE ŞAMPANYALI KUTLAMA
Öğretmenlerin okul bahçesinde müzik eşliğindeki kutlamada Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi şampanya patladı. Eğlence ortamda bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
VELİLER TEPKİLİ
Okul bahçesinde şampanya patlatılması ve eğlencede alkollü içeceklerin yer alması veliler tarafından tepkiyle karşılandı.