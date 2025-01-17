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Öğretmenlerden okul bahçesinde şampanyalı mezuniyet kutlaması

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İzmir'de geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen mezuniyet kutlamasında Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi okul bahçesinde şampanya patlattı. Okuldaki alkollü eğlence görüntüleri veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda skandal görüntüler çekildi. Geçtiğimiz haziran ayında mezuniyet kutlaması için öğretmenlerin okul bahçesinde eğlence yaptığı öne sürüldü.

OKUL BAHÇESİNDE ŞAMPANYALI KUTLAMA

Öğretmenlerin okul bahçesinde müzik eşliğindeki kutlamada Beden Eğitimi öğretmeni olduğu iddia edilen bir kişi şampanya patladı. Eğlence ortamda bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

VELİLER TEPKİLİ

Okul bahçesinde şampanya patlatılması ve eğlencede alkollü içeceklerin yer alması veliler tarafından tepkiyle karşılandı.

Öğretmenlerden okul bahçesinde şampanyalı mezuniyet kutlaması
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Günahsa da günahı kendine.. Etrafındakiler gayet mutlu. Ne var bunda? Şimdi ben 5 vakit kılıyorum diye bu adama mı söveyim.. Kadına karşı şiddet yok, Hayvan şiddeti yok, hırsızlık yok. ne diye eleştireyim adamı ? Alkolu almış içiyor günahsa günahı kendine.

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Haber Yorumlarıkerem can:

Yunan atıkları mıydı

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

şunu herkes bilmeli ki birseyin özgürlük kapsamina girebilmesi o seyin baskasina zarar vermemesi sadece sahibine zarar vermesi gerekir örneğin kahve icmekte özgürsün çünkü baskasina zarar vermiyor ama alkol hem hem icene hem de iste sarhos edip trafik kazasi gibi olaylara sebep olarak baskasina da zarar veriyor bu yuzden alkol özgürlük kapsamina giremez kesinlikle YASAKLANMALIDIR

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BUNLAR ÖĞRETMEN Mİ DEDİNİZ ??? EĞER ÖĞRETMENSE BUNLARA NASIL ÇOCUK EMANET EDİLECEK ???

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Rezil pslkler, bunlardanmı eğitm alacak çocuklar. Daha kendilerini eğitememişler..

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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Yunan tohumları bitmedi gittiler..

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Kuran okusalardi, hepsi yargısız infaz edilir , laikliğe aykırı denilerek Hapse atılırdı. Bu vahşiliğe de demokrasi ve özgürlük derlerdi..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu işlerde başka bir tip provokasyon bu kadın incelensin bakalım gerçek amacı ortaya çıkar daha öncede bacılarımıza saldırdılar muhabbeti vardı her şeye hemen inanılmaz bu ülkede

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Haber YorumlarıHakan Demir:

bence pudracilardan iyidir , yada hırsızlardan

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