Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın çatı katından gece saatlerinde gelen bebek ağlama sesleri üzerine çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

BATTANİYEYE SARILI VE YÜZÜ KAPATILMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese giden ekipler, seslerin evin çatısından geldiğini belirledi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde yeni doğmuş bir bebek buldu.

KURTARILAMADI

Bebeğin binada yaşayan bir kıza ait olduğu öne sürülürken, bebek ve anne hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı.