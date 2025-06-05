Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti

Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
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Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde iddiaya göre oturduğu binanın çatısında doğum yapan kadın, bebeği terk edip gitti. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde bulduğu bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tedavi süren annenin ise daha sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın çatı katından gece saatlerinde gelen bebek ağlama sesleri üzerine çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İzmir'de çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti

BATTANİYEYE SARILI VE YÜZÜ KAPATILMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine adrese giden ekipler, seslerin evin çatısından geldiğini belirledi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde yeni doğmuş bir bebek buldu.

İzmir'de çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Bebeğin binada yaşayan bir kıza ait olduğu öne sürülürken, bebek ve anne hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan minik bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

İzmir'de çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOktai:

Devlet sizin gibileri af etdi de ne oldu daha da azıtınız. Devlet kanun değil ki affetsin, Devlet de herkes gibi kanuna uymalı.

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