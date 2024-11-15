Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz

İzmir'in Konak ilçesinde bir bebeğin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı ile ilgili gözaltına alınan adliyeye sevk edilen ilaçlama firması çalışanı 3 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan ziraat mühendisi ifadesinde, "Tahtakurusu başka türlü ölmez. 3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

ALTAY BEBEK TARIM İLACINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapıldı. 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetti. Anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik oldu.

Minik Altay Toprak bebek, Kahramanlar Camii'nde gerçekleşen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi. İlaçlama yapılan binanın üst katında bulunan dairede yaşayan bir üniversite öğrencisi de zehirlendi, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, ikamette ilaçlamada bulunan Ziraat Mühendisi B.Ö (47)'nün insan sağlığına zararlı ilaç kullandığı, konunun bu sebep ile gerçekleştiği anlaşıldı. İlaçlamayı yapan mühendis B.Ö (47), yardımcı olan E.G ve aracılık eden E.G gözaltına alındı. Bugün Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.G adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö ve E.G tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"TAHTAKURUSU BAŞKA TÜRLÜ ÖLMEZ"

Öte yandan tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. B.Ö. ifadesinde, "Tahtakurusu başka türlü ölmez. 3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.