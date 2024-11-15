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Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz

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İzmir'in Konak ilçesinde 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın apartmanda böcekler için sıkılan tarım ilacı nedeniyle hayatını kaybetmesiyle tutuklanan ziraat mühendisinin ifadesi tüyler ürpertti. Mühendis ifadesinde, "Tahtakurusu başka türlü ölmez. 3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum. Çok üzgünüm." dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir bebeğin hayatını kaybettiği zehirlenme olayı ile ilgili gözaltına alınan adliyeye sevk edilen ilaçlama firması çalışanı 3 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan ziraat mühendisi ifadesinde, "Tahtakurusu başka türlü ölmez. 3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

ALTAY BEBEK TARIM İLACINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde, 12 Kasım 2024 Salı günü bir binanın 3. katında tahta kuruları nedeniyle ilaçlama yapıldı. 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı isimli bebek hayatını kaybetti. Anne ve baba ile bazı vatandaşlar ise hastanelik oldu.

Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz

Minik Altay Toprak bebek, Kahramanlar Camii'nde gerçekleşen cenaze töreni sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi. İlaçlama yapılan binanın üst katında bulunan dairede yaşayan bir üniversite öğrencisi de zehirlendi, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, ikamette ilaçlamada bulunan Ziraat Mühendisi B.Ö (47)'nün insan sağlığına zararlı ilaç kullandığı, konunun bu sebep ile gerçekleştiği anlaşıldı. İlaçlamayı yapan mühendis B.Ö (47), yardımcı olan E.G ve aracılık eden E.G gözaltına alındı. Bugün Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.G adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö ve E.G tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

"TAHTAKURUSU BAŞKA TÜRLÜ ÖLMEZ"

Öte yandan tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. B.Ö. ifadesinde, "Tahtakurusu başka türlü ölmez. 3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAslan Yıldız:

adam girmeyindemiş neyapsın

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMustafa Yeşilyurt:

ilaçlama sektöründe çalışan biri olarak fumigasyon harici tahta kurusu böceğini yok etmek imkansız gibi bişey. Fumigasyonda illaki zehirli ilaç kullaniliyor ama kimsenin o yere girmemesi, muhendisin her gün orayi ziyaret etmesi ölçüm yapmasi, gaz tamamen yok olunca girilmesine onay vermesi gerekiyor

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yorum yazan kardeslerim de hakli, muhendiste hakli. ama abi ben soledimle olmaz... sirket olarak yazili verecektin uyariyi.. profesyonellik bunu gerektirir. soz ucar gider...

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Yorum Beğenme0
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