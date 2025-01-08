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İzmir'de Araçta 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de Araçta 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bornova ilçesinde bir araçta yapılan aramada gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin maddesi bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde araçta yapılan aramada piknik termosu içerisine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen araç Bornova ilçesinde durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Erez'in tepki verdiği piknik yalıtım malzemesi çıkartılarak içine zulalanan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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