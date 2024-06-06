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86 yaşındaki anneannesine bıçakla dehşeti yaşattı! Ortalık kan gölüne döndü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde torununun bıçakla yaralayıp rehin aldığı 86 yaşındaki kadın, polislerin müdahalesiyle kurtarıldı. Özel Harekat Polisi, saldırganı evin balkonuna çıktığı sırada elindeki bıçakla yakaladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen bir şahıs, rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakla yaraladı. Özel Harekat Polisleri saldırganı yakalarken, yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Bahriye Üçok Bulvarı'nda bulunan bir evde meydana geldi. 86 yaşındaki anneannesi A.U.'nun evine giden 30 yaşındaki Y.E. isimli şahıs, burada rehin aldığı anneannesini boynundan bıçakladı.

86 yaşındaki anneannesine bıçakla dehşeti yaşattı! Ortalık kan gölüne döndü

SALDIRGAN BAŞKA ODAYA GEÇİNCE YAŞLI KADIN KURTARILDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden polis ekiplerince, evin içinde yerde yatar vaziyette ve çok kan kaybettiği görülen talihsiz kadın, saldırgan torunu diğer odaya geçtiği anda kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

86 yaşındaki anneannesine bıçakla dehşeti yaşattı! Ortalık kan gölüne döndü

ELİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

Akli dengesi yerinde olmadığı ve üzerinde silah da olabileceği değerlendirilen Y.E.'yi etkisiz hale getirebilmek için olay yerine Özel Harekat Polisleri de sevk edildi. Gerekli tedbirleri alan ekipler, saldırganı elindeki bıçakla beraber evin balkon kısmında yakalayarak etkisiz hale getirdi. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alınırken, yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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