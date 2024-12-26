İzmir'de 3 Kurşunlama Olayında 3 Tutuklama

İzmir'in 3 farklı ilçesindeki kurşunlama olaylarına 3 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Konak, Güzelbahçe ve Bayraklı ilçelerinde, farklı tarihlerde ve farklı kişilerce gerçekleştirilen kurşunlama olaylarına ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Aralık tarihinde Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde M.T.'nin (35), evinin önüne gelen E.Ç., isimli şüpheli, bir süre gözlem yapmasının ardından cebinden çıkardığı poşete sarılı tabanca ile M.T.'nin evine art arda ateş etti. Olayın ardından kaçan ve o anlarda güvenlik kameralarına yansıyan E.Ç., polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından geçtiğimiz pazartesi günü yakalandı. Aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir diğer kurşunlama olayının adresi ise Güzelbahçe oldu. Edinilen bilgiye göre, 22 Aralık tarihinde Kahramandere Mahallesi'nde Ş.Ö.'ye ait araç kurşunlandı. İhbar üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren kişilerin H.K. ve Ç.İ. (22), olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçışları güvenlik kameralarına yansıyan H.K., ve Ç.İ., yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerden H.K., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, tabancayı kullanan Ç.İ., ise tutuklandı.

Bir başka kurşunlama olayı da Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş.'ye (41), ait araç hareket halindeyken, 23 Aralık tarihinde, B.R. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu isabet aldı. Bisiklet ile olay yerine geldiği güvenlik kameralarınca tespit edilen B.R., yapılan çalışmalar sonucunda dün yakalandı. Aralarındaki husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şahıs, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.