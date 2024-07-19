Üye Girişi
Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır dün gece saatlerinde silahla kendini vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana koruması olan Haydar İnanır, dün gece saatlerinde silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÜYÜKŞEHİR'E TRANSFER OLMUŞTU

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay, İnanır'ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi bugün ikindi vakti Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sevgili arkadaşımız Haydar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cemil Tugay İzmir Yerel Haberler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

 İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul'da perdeleri açarak cinsel içerikli film izleyen çift mahalleyi ayağa kaldırdı

 Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok

Şili'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapılmadı, can ya da mal kaybı yok
500

Yorumlar (3)

yusuf ataman:

Sarıgül den sonra bu olay manidar

0
0
yanıtYanıtla
Yusuf Aricioglu:

Faili meçhul cinayetlere bir yenisi daha

0
0
yanıtYanıtla
Hep Hiçlik miş:

İntihar etmek yerine bir şeyleri değiştirmeliydi. Mesela her neyi tehlikesizce ve masrafsızca değiştirebiliyorduysa. Ben mesela kendimi çok kötü his ettiğimde.. tüm elbiselerimi çöpe atıp.. ikinci el elbiseler satın alıyorum.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title