İzmir Buca'da Kaçak Sigara Operasyonu: 38 Bin 680 Adet Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 38 bin 680 adet kaçak sigara ve 4 kilo 7 gram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün ilçede kaçakçılık konularına yönelik çalışma yürüttü. Şüpheli bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 38 bin 680 adet kaçak sigara ile 4 kilo 700 gram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili B.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. - İZMİR