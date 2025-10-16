Haberler

İzmir Açıklarında 83 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

İzmir Açıklarında 83 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı
İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmeni kurtardı ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 50 düzensiz göçmeni yakaladı. Toplamda 83 düzensiz göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Ekim günü saat 06.25'te, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 8'i çocuk 33 düzensiz göçmen, ekiplerce sağ olarak kurtarıldı.

Çeşme'de iki ayrı operasyonda 50 göçmen yakalandı

Aynı gün saat 21.35'te, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı. Gece saat 23.35'te yine MORAD-11 tarafından kara üzerinde tespit edilen düzensiz göçmen grubuna yönelik gerçekleştirilen diğer operasyonda ise, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Çeşme/Koldestim) ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması sonucu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 83 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi - İZMİR

