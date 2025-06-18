İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada

İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada
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İZBAN güvenlik görevlisinin öldüğü arbede anı kamerada
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İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İZBAN'da sigara içen bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbedede başından yaralanan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Arbede anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cumaovası İZBAN Istasyonu'nda meydana gelen olayda, tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti. Yolcu, Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü.

GÖĞSÜNE VE KAFASINA DARBE ALDI

Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İZBAN'da Sigara İçen Yolcu ile Güvenlik Görevlisi Arasında Arbede: 44 Yaşındaki Görevli Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.

İZBAN'da Sigara İçen Yolcu ile Güvenlik Görevlisi Arasında Arbede: 44 Yaşındaki Görevli Hayatını Kaybetti

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olaylar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde izban'da sigara içen ve sürekli kapıların kapanmasını engelleyen M.D.'nin güvenlik görevlileri ile tartıştığı, daha sonra yaşanan arbedede Seydihan alsaç'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZBAN güvenlik çalışanının öldüğü arbede anı kamerada

İZBAN güvenlik çalışanının öldüğü arbede anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Hakan:

Bu memlekette bir çok döl israfı var, Allah görevini yapan kardeşimizin mekanını cennet eylesin

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Haber YorumlarıAcizane Ben:

Şu yaratıkları toplayıp zehirleyin artık.

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Haber YorumlarıSUNSET null:

ilk kez gördüğü bir insanı döverek öldürmek. sen kimsin, ait olduğun mağaradan niye şehire indin!

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