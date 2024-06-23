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İYİ Partili belediye başkanı, "Lezbiyenler mesken tuttu" diyerek plajı kapattı

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İYİ Partili Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bursa'daki tek kadınlar plajını "Lezbiyenler mesken tuttu" diyerek kapattı. Bir vatandaşın duruma tepki gösteren paylaşımına da "Lezbiyenlerin mesken tuttuğu bir plajı halka arzımız kurdele gerektirmiyor." diyerek yakışıksız yorum yapan Karabatı tepki çekti.

İYİ Partili Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçe sınırlarındaki tek kadınlar plajını kapattı. Başkan Karabatı, plajın durumunu aktarmak isteyen bir vatandaşa ise sosyal medya hesabından yakışık almayan bir yorumda bulundu.

Bir vatandaş, kapatılan Kurşunlu Kadınlar Plajı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden eleştirel bir paylaşım yaptı.

İYİ Partili belediye başkanı, 'Lezbiyenler mesken tuttu' diyerek plajı kapattı

"LEZBİYENLER MESKEN TUTTU"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise vatandaşın bu paylaşımının altına yakışıksız bir yorumda bulundu. Başkan Karabatı, "Değerli Tunalı Başkan, lezbiyenlerin mesken tuttuğu bir plajı halka arzımız kurdele gerektirmiyor." dedi.

İYİ Partili Başkan Karabatı'nın bu paylaşımına vatandaşlar tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Vedat Yücebaş - 3.Sayfa

Fatih Karabatı Karacabey İYİ Parti Bursa 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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