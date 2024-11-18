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İYİ Parti Milletvekili Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler

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Yenidoğan çetesinin yargılandığı duruşmaya katılan İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, kan donduran bir iddiada bulundu. Çömez, "Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler. Çürütmüşler! Elimde belgesi var. Fotoğrafları paylaşıyorlar aralarında. Utanmadan, sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar." dedi.

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesinin sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez adliye önünde yaptığı açıklamada kan donduran bir iddiada bulundu.

"ERKEK BEBEKLERİN TESTİSLERİNİ SIKARAK ÇÜRÜTMÜŞLER"

Çömez, şunları söyledi: "Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler. Çürütmüşler! Elimde belgesi var. Fotoğrafları paylaşıyorlar aralarında. Utanmadan, sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar. Hepsinin belgesi var. Müdahil olayım diyorum. Ben daha ne söyleyeyim Türkiye'ye?

"DEVLETİ SOYMAK İÇİN ÇOCUKLARI KATLETMİŞLER"

Daha yavrusunu kucağına alamamış, sütünü emzirememiş, kulağına ezanını okuyamamış, ismini üfleyememiş götürmüş bu çetelere teslim etmiş. Peki çeteler ne yapmışlar? Devleti soymak için çocukları katletmişler. 12 bebeğin öldürülüş raporlarına baktığınız zaman aç bırakıldıklarını görürsünüz.

"ÇOCUKLAR BİR DERİ BİR KEMİK ALMIŞLAR"

Çocuklar günlerce aç bırakılmış, bir deri bir kemik kalmışlar. Hala birçok isim dosyada yok. Benim elimdeki isimlerin önemli bir kısmı yok burada. Bir tek isim vericem; Opara bebek! Açın dava dosyasını göreceksiniz. Opara bebeğin nasıl öldüğüne dair dava dosyasında ne yazıyor biliyor musunuz? 'Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır. Yetersiz bir yoğun bakım ünitesindedir ve ondan dolayı ölmüştür.' yazılıyor."

İYİ Parti Milletvekili Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bebek Katliamı , asrın felaketidir. Bu nasıl bir anlayıştır. Günahsız,yeni dünyaya gelen bebek üzerinden rant devşirmek . Bu ne iştir. kanım dondu. Böyle bir fiili işleyenler ,bir daha hiç işlenmeyecek şekilde ceza almalılar ki , bir daha böyle acı yaşanmasın

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Haber Yorumlarıİnandgn:

Allahta onların kalplerini çürütür inşallah..

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıMutlu Sutcu:

Eski İstanbul il sağlık müdürü şimdiki Sağlık bakanı uyumuş. Denetleme yapılmamış. Çocuklar öldürülmüş. Yazıklar olsun sizin gibi kontrolsüz hükümete.

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Haber YorumlarıErol Birol :

Türkiye Cumhuriyetinin geldiği nokta. Acaba biz nasıl bu duruma geldik ? Baştakilerin hiçmi suçu yok ???

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