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İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

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Türkiye'yi kahreden Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma genişlerken şüphelilerin ifadelerindeki kan donduran detaylar basına sızmaya devam ediyor. Gizli tanık N.B.'nin "Amca Salim Güran cesedi çuval içerisinde bana verdi. Alıp dereye götürdüm. Bunu için bana 200 bin TL teklif edildi" itirafları sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtirafçı N.B.'nin oğlu "Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu saatten sonra o insana 'baba' demem" açıklamasında bulundu.

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma genişlerken, şüphelilerin ifadelerinden kan donduran detaylar kamuoyuna sızıyor. Soruşturmadaki son duruma ilişkin resmi açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, 19 günlük yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan Narin ile soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini ve 24 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Tunç, basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı; "19 gün içinde 276 kişinin ifadesine başvuruldu. Abisiyle ilgili DNA çalışması yapıldı, Narin ile uyumlu olmadığı görüldü; amcasının aracında Narin'in DNA'sı ile şoför koltuğundaki DNA uyumlu olduğu tespit edildi ve gözaltı ve tutuklama gerçekleşti. Narin'in cansız bedeni köye 1.5 km mesafede dere yatağında bulundu. Hunharca katledildiğini gördük. Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurum Başkanlığı'na deliller incelemeye gönderildi. Şüpheli olarak 23 kişi daha gözaltına alındı. Gece saatlerinde (önceki gün) bir kişinin daha ifadesine başvuruldu."

"MUHTAR CESEDİ ÇUVAL İÇERİSİNDE BANA VERDİ"

Narin'in katledilmesiyle ilgili ilk itiraf ise gözaltına alınan 24. isim olan bir zanlıdan geldi. Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan N.B., sorgusunda "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Köyde sıvacılık yapan itirafçı N.B. ifadesinde şunları dedi; "Salim Güran, aracımla giderken bana selektör yaptı, durdum. Aracının ön koltuğunda battaniyeye sarılı bir şey gösterdi ve 'Bunu yok edeceksin' dedi. Gösterdiği şeyin yanına yaklaştım. Hareketsiz insan olduğunu gördüm. Şaşırdım, tereddüt ettim.

"BANA 200 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Salim Güran bana 'Aileni düşün sana 200 bin TL para veririm' dedi. Muhtar bana aracımda torba olup olmadığını sordu. Ben de bagajımdan bir çuval getirdim. Battaniyeye sarılı çocuğu ikimiz alıp çuvala koyduk. Ben çuvalı arabama koydum sonra muhtar dereyi işaret etti. Ben de arabamla dere kenarına gittim. Çuvalın ağzını bağlayacak ip aradım. Sonra çuvalda bulunan çantanın ipini söküp çuvalın ağzını bağlamaya başladım. Eve geldiğimde köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güran'ı aramaya çıkmışlardı. Evde namaz kıldım daha sonra yemek yemeden Narin'i arama faaliyetine katıldım."

"ORTADAN KALDIR DEMEZDİ"

İfadesinde "Salim Güran Narin'i öldürmüş müdür, öldürdü ise neden öldürmüştür?" sorusuna N.B. "Salim Güran kendi öldürmemiş olsaydı bana getirip 'ortadan kaldır' demezdi. Neden öldürmüş olabileceğini bilmiyorum. Tik Tok'ta ise Arif Güran'a 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki asla unutamayacaksın' demiş ben buradan öğrendim. Köyde bu şekilde konuşuluyordu" yanıtını verdi.

"ÇAPKINLIĞINA ŞAHİT OLMADIM"

Jandarmanın, "Salim Güran ile arkadaşlık seviyeniz nedir? Size özel hayatından bahseder miydi? Duyduğunuz eşi haricinde bir gönül ilişkisine şahitlik ettiniz mi?" sorularına itirafçı, "Biz kendisiyle bazen çay içerdik, Diyarbakır'a giderdik. Bana çapkınlık yaptığını anlatmadı. Ben de böyle bir şeye şahit olmadım" karşılığını verdi.

"YÜKSEL VE ENES YOKTU"

Yine jandarmanın "Cesedi aldığınızda Narin Güran'ın annesi Yüksel ya da abisi Enes yanınızda mıydı?" sorusuna N.B. "Yüksel ve Enes yoktu. Sonrasında aralarında konuştuklarına şahit olmadım" yanıtı verdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin itirafları üzerine köyde hareketli dakikalar yaşandı. Ekipler cesedin bulunduğu bölgede itirafçı N.B. ile keşif yaptı.

İTİRAFÇININ OĞLU: ŞOKTAYIZ NE DİYECEĞİMİZİ BİLEMİYORUZ

Narin'i gömdüğünü itiraf eden N.B.'nin oğlu F.B., Milliyet'e konuştu. F.B. şunları dedi; "Şu ana kadar babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin'i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde, aramızda Narin'e dair bir konuşma olmadı hiç, çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. 'Bu kız nerede, ne oldu acaba?' diye günlerce ailemdeki herkes Narin'i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana 'baba' demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin'in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

3-sayfa Türkiye Hukuk Baba

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Yorumlar (3)

Cem Demirkaya:

çok kızıyoruz öfkeleniyoruz ama Rabbim kimseyi bu durumlara düşürmesin dünyadaki en acı en zor şeyler. umarım birdaha böyle şeyler yaşanmaz suçlular en ağır cezayı alsınlar bundan sonraki Narinler yaşasın:-(

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Dilek Usta:

Muhtar nasıl böyle bir cinayete ortak olur .

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