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İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada

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Ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsüne 5 bıçak darbesi alan Minguzzi yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verirken pazardaki korkunç saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da bir İtalyan şefin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi(15), Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kendisine omuz atan kişilere 'Pardon kardeşim' dediği için bıçaklandığı öğrenildi. Olayın ardından yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOK YAKIŞIKLISIN" DİYE LAF ATTI

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada

KANLAR İÇİNDEYKEN TEKMEYLE SALDIRDI

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kameradaİtalyan şef Andrea Minguzzi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bıçaklı saldırı kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıelif yılmaz:

Allah belanızı versin ya, her yer ruh hastası doldu, sen çocuğunu istediğin kadar düzgün yetiştir, istediğin kadar doğru düzgün bir insan yap,işte böyle her an bir ruh hastasına denk gelebiliyor, o yüzden aman banane diyemeyiz bu toplumun her ferdinin nasıl yetiştirildiği senin çocuğunun hayatını da etkiliyor, doğurup sokağa atmakla olmuyor işte, o çocuklar da düzgün yetiştirilseydi doğru bir hayatları olabilseydi belki böyle ruh hastası olmayacaklardı ve bir ailenin hayatını mahvetmeyeceklerdi

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Haber YorumlarıArarat Arat:

bu kadar mafya ve mafya babalarını kutsalaştıran bir toplumda ne beklenirki

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Ortalık serseri mayın dolu kendinize dikkat edin..

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

MODARÖTÖR GERÇEKLERİ YAZDIĞIM TIPLUMUN NE HALE GELDİĞİ 15- 20 YAŞINDAKİ GENÇLERİN DURUMUNU YAZDIĞIM YORUMU YAYINLAYIP SONRADA KALDIRMANIZA BİR ANLAM VEREMEDİM SUÇ İŞLEYEN GENÇLER YAKINLARINIZMI

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Vahşet ! Bu soytarıları içeri atıp terbiye etmek evcilleştirmek gerek dışarda gezmesi çok yanlış ! Yaralı çocuğa da Rabbim acil şifalar versin inş Anne babasına bağışlasın

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

YAZDIĞIM YORUMLARI YAYINLAMAYIN AMA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ MEVCUT SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIRIM

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

??????????????????? HAYIRDIR HABERLER COM YORUMLARI NEDEN ENGELLİYORSUN

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Haber YorumlarıASar Gnc:

bu ülkede yasamaz artik gercekten. iyice igrenc bi yer olmaya basladi bu hasta insanlar yüzünden. olacak sey degil ya. tümden bi temizlik sart yoksa sonumuz kötü

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Haber YorumlarıSadık:

Chpnin sayesinde gençlik Ahlak ,Din yoksunu oldu.

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