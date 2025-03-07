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İtalyan şef Minguzzi: Oğlum Mattia'nın organları bağışlanamaz haldeydi

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Kadıköy Bit Pazarı'nda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi ile kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Babası ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi, Mattia'nın organlarını bağışlamak istediğini ama ağır yara aldığı için bunun gerçekleşemediğini söyledi. Baba Minguzzi "Bu canavarlar o kadar zarar verdiler oğluma doktorları 'kullanamıyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'deki pazarda bıçaklayarak öldürenler hakkında iddianame hazırlandı. 2 şüpheli için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

Zanlılardan biri 16 diğeri 15 yaşında, 18 yaşından küçük oldukları için ağırlaştırılmış müebbetle yargılanamıyorlar. Ahmet'in ailesi de zanlıların en ağır cezayı almalarını ve indirimden faydalanmamalarını talep ediyor.

"AHMET ADINA YENİ BİR YASA YAPSINLAR"

NTV'ye konuşan baba Minguzzi kanuna saygı duyduğunu belirterek "Ahmet için herkes için bir eşik olsun. Biz Ahmet'i kurtaramadık başka çocukları kurtarmak için ben elimde ne varsa yapacağım. Ahmet adına yeni bir yasa yapsınlar. Ama örnek olsun, örnek olsun gelecek için. Ahmet yok, maalesef geri gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

İtalyan şef Minguzzi: Oğlum Mattia'nın organları bağışlanamaz haldeydi

"KAVGA ÇIKTI DİYORLAR, BEN BUNU KABUL ETMİYORUM"

Ahmet'in babası İtalyan şef Andre Minguzzi, iddianamede yer alan zanlıların, "bize laf attı" ifadelerinin de doğru olmadığını söylerken, "Haberlede duydum 'kavga çıktı' diyorlar, çatışma çıktı. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben sadece bir mahsun taraf görüyorum." ifadelerini kullandı.

"KORNEASI BİLE ENFEKSİYON SEBEBİYLE NAKİL EDİLEMEDİ"

Mattia Ahmet Minguzzi, yaralandıktan sonra 2 hafta hayatta kalma savaşı verdi. Beyin ölümü gerçekleştiğinde de ailesi başka hayatlara can olsun diye organlarını bağışladı ancak, organlar alınamadı. Çünkü 15 yaşındaki çocuk saldırıda çok yara aldı. Korneası bile enfeksiyon sebebiyle nakil edilemedi.

"BU CANAVARLAR OĞLUMA ZARAR VERDİ"

Organ bağışı yapmak istediklerini anlatan baba, "Zor karar oldu tabiki ama imzaladık kabul ettik. Çünkü Ahmet yaşasın. Ama malesef bu canavarlar o kadar zarar verdiler oğluma doktorları 'kullanamıyoruz' dediler. Başka bir şok oldu sonsuz bir acı" diye konuştu.

İtalyan şef Minguzzi: Oğlum Mattia'nın organları bağışlanamaz haldeydi

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN İFADELERİ

İddianamede ifadesi yer alan U.B, 15 yaşında olduğunu, B.B'nin Minguzzi'yi 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü, kendisinin bıçaklamadığını, yerdeyken tekme attığını anlattı. B.B. ise savunmasında, Minguzzi'nin annesi ve kız kardeşine küfür ettiğini öne sürerek, tahrik altında olduğu için bıçakladığını iddia etti.

İddianamede, Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedildi. Ayrıca, incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin açık şekilde tespit edildiği belirtildi.

İddianamede U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İtalyan şef Minguzzi: Oğlum Mattia'nın organları bağışlanamaz haldeydiÜnlü İtalyan şef Andrea Minguzzi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından 5 kez bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

İtalyan şef Minguzzi: Oğlum Mattia'nın organları bağışlanamaz haldeydi
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKimesterseni:

Allah sabir versin, bu sucu isleyenlerde yetiskin gibi yargilanmali amerikada bu kanun mevcut( gerci amerikada idam da var ama kaldiranlar utansin)

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