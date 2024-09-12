Üye Girişi
Haberler

İsviçre'de güzellik yarışması finalisti ve model Kristina Joksimovic, kocası tarafından testere ile öldürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin Basel kenti yakınlarında, eski güzellik yarışması finalisti ve model Kristina Joksimovic, kocası tarafından öldürüldü. Kocası, eşini boğarak öldürdüğünü ve cesedini parçalara ayırdığını itiraf etti. Thomas adlı koca, olayı nefsi müdafaa olarak nitelendirdi ancak adli tıp raporu bu iddiayı desteklemedi. Kristina, 2008 yılında İsviçre Güzellik Yarışması'nda finale kalmış Sırp kökenli bir modeldi. Cinayet, İsviçre'de büyük üzüntü yarattı ve birçok ünlü, acılarını dile getirdi.

İsviçre'nin Basel kenti yakınlarında şok edici bir cinayet meydana geldi. 38 yaşındaki Kristina Joksimovic, eski bir güzellik yarışması finalisti ve model, kocası tarafından vahşice öldürüldü.

Yerel basında sadece Thomas olarak anılan kocası, eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Daha sonra cesedi parçalara ayırdığı ve kimyasal maddelerle yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Thomas, polise verdiği ifadede olayın nefsi müdafaa olduğunu iddia etti. Ancak adli tıp raporu bu iddiayı desteklemedi. Police, Thomas'ın cinayetten sonra soğukkanlı davrandığını ve suçu örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Kristina, Sırp kökenli başarılı bir modeldi. 2008 yılında İsviçre Güzellik Yarışması'nda finale kalmıştı. Son yıllarda podyum koçluğu yapıyordu.

Çiftin ilişkisinin bir süredir sorunlu olduğu ve daha önce aile içi şiddet şikayetleri olduğu öğrenildi. Buna rağmen, Kristina cinayetten kısa süre önce sosyal medyada mutlu aile fotoğrafları paylaşmıştı.

Kristina'nın ölümü İsviçre'de büyük üzüntü yarattı. Birçok ünlü, özellikle de güzellik yarışması camiasından isimler, acılarını dile getirdi. Eski ve yeni İsviçre güzelleri, Kristina'nın iyi kalpli ve güzel bir insan olduğunu vurguladılar.

Bu trajik olay, aile içi şiddetin ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, olayın psikolojik boyutlarını da araştırıyor.

İsviçre'de güzellik Yarışması finalisti ve model Kristina Joksimovic, kocası tarafından testere ile öldürüldü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Güzellik Yarışması Güzellik Yarışması Cinayet İsviçre İsviçre 3-sayfa Gündem Hukuk Dünya Basel

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024? 2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi! Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? ReeV Fancy ne kadar? ReeV Fancy (Reeder) elektrikli araç satışa çıktı mı? ReeV Fancy özellikleri neler? İlk teslimat ne zaman? 12 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12 Eylül 1980'de ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler yaşandı? 12 Eylül darbesi! Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?
title