İsviçre'de güzellik yarışması finalisti ve model Kristina Joksimovic, kocası tarafından testere ile öldürüldü

İsviçre'nin Basel kenti yakınlarında şok edici bir cinayet meydana geldi. 38 yaşındaki Kristina Joksimovic, eski bir güzellik yarışması finalisti ve model, kocası tarafından vahşice öldürüldü.

Yerel basında sadece Thomas olarak anılan kocası, eşini boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Daha sonra cesedi parçalara ayırdığı ve kimyasal maddelerle yok etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Thomas, polise verdiği ifadede olayın nefsi müdafaa olduğunu iddia etti. Ancak adli tıp raporu bu iddiayı desteklemedi. Police, Thomas'ın cinayetten sonra soğukkanlı davrandığını ve suçu örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Kristina, Sırp kökenli başarılı bir modeldi. 2008 yılında İsviçre Güzellik Yarışması'nda finale kalmıştı. Son yıllarda podyum koçluğu yapıyordu.

Çiftin ilişkisinin bir süredir sorunlu olduğu ve daha önce aile içi şiddet şikayetleri olduğu öğrenildi. Buna rağmen, Kristina cinayetten kısa süre önce sosyal medyada mutlu aile fotoğrafları paylaşmıştı.

Kristina'nın ölümü İsviçre'de büyük üzüntü yarattı. Birçok ünlü, özellikle de güzellik yarışması camiasından isimler, acılarını dile getirdi. Eski ve yeni İsviçre güzelleri, Kristina'nın iyi kalpli ve güzel bir insan olduğunu vurguladılar.

Bu trajik olay, aile içi şiddetin ne kadar ciddi sonuçları olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, olayın psikolojik boyutlarını da araştırıyor.