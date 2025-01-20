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İsveç'te 10 kişiyi öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı

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İsveç'te 10 kişinin ölümüne yol açan bombalı eylemci Michael Lindström, Bodrum'da Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Lindström'ün saklandığı evde silah ve mermiler ele geçirilirken, Serhat Muhammet Budak isimli şahıs da yardım ve yataklıktan tutuklandı.

İsveç'te "Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma" ile 10 kişinin ölümüne neden olma suçlarından uluslararası arama kaydı bulunan Michael Lindström, Bodrum'da yakalandı.

7 OCAK'TA İSTANBUL'A GELMİŞ

İsveç'te el bombası ve silahla 10 kişinin ölümüne neden olan eylemlerin baş şüphelisi, aynı zamanda uzun namlulu silahlarla İspanya'da çatışmaya giren Lindström'ün, 7 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiği tespit edildi.

İsveç'te 10 kişiyi öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı

17 OCAK'TA DÜĞMEYE BASILDI

Lindström'ün sonrasında iç hat seferiyle Milas- Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı belirlendi. Takibe alınan zanlının, Bodrum'un Tilkicik Koyu'nda bir evde saklandığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ocak'ta operasyon için düğmeye bastı.

TUTUKLANDI

Operasyonda Lindström'ün saklandığı evde yapılan aramalarda; 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta ve 2 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Lindström, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

YARDIMCISI DA YAKALANDI

Türk asıllı İsveç vatandaşı 20 yaşındaki Serhat Muhammet Budak da yardım ve yataklık yapmak suçundan jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İsveç'te 10 kişiyi öldüren zanlı Bodrum'da yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMapo 77:

bizdeki piskopatlar yetmiyo yabanci piskopaatlar kacip turkiyeye geliyo

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Haber YorumlarıMEHMET Verda:

Hemen teslim edin isveçe.çünkü onlarda aynını yapardı!!!

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Haber YorumlarıSer_hat:

Asıl düşürülmesi gereken, ülkeye nasıl nasıl girdi....

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