Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Paşaören Mahallesi'nde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Mehmet B., ailesini yanına alarak 16 BBC 479 plakalı traktörüyle tarlasını sürmeye gitti. Ancak tarlada çalıştığı sırada yaptığı geri manevra, büyük bir faciaya yol açtı.

TRAKTÖRLE KENDİ KIZININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Mehmet B., tarlada gezinmekte olan 7 yaşındaki kızı Nur Bayrak'ı fark edemedi. Geri manevra sırasında küçük Nur'un üzerinden traktör lastiği geçti. Başından ağır şekilde yaralanan küçük kız için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen ambulansla önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da durumu ağır olduğu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen minik Nur, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

BABA, AMELİYATHANE ÖNÜNDE YIKILIP KALDI

Kazanın ardından büyük bir şok yaşayan baba Mehmet B., hastanede sinir krizi geçirdi. Acılı babanın ameliyathane kapısı önünde yere yığılarak uzun süre kalkamadığı anlar, olayın ne denli trajik olduğunu gözler önüne serdi.