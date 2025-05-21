Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?

Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?
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Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 7 yaşındaki Nur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstemeden kızının ölümüne neden olan acılı babanın ameliyathane önünde yığılıp kaldığı anlar ise yürek dağladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Paşaören Mahallesi'nde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Mehmet B., ailesini yanına alarak 16 BBC 479 plakalı traktörüyle tarlasını sürmeye gitti. Ancak tarlada çalıştığı sırada yaptığı geri manevra, büyük bir faciaya yol açtı.

TRAKTÖRLE KENDİ KIZININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Mehmet B., tarlada gezinmekte olan 7 yaşındaki kızı Nur Bayrak'ı fark edemedi. Geri manevra sırasında küçük Nur'un üzerinden traktör lastiği geçti. Başından ağır şekilde yaralanan küçük kız için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen ambulansla önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne, ardından da durumu ağır olduğu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilen minik Nur, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

BABA, AMELİYATHANE ÖNÜNDE YIKILIP KALDI

Kazanın ardından büyük bir şok yaşayan baba Mehmet B., hastanede sinir krizi geçirdi. Acılı babanın ameliyathane kapısı önünde yere yığılarak uzun süre kalkamadığı anlar, olayın ne denli trajik olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Allah rahmet eylesin; çok büyük bir acı. Evladım yok fakat acıların en büyüğü olduğunu söylerler. İşin diğer boyutu ise yine yalap şap yazdığınız haber. "İstemeden oğlunun ölümüne neden olan acılı babanın ameliyathane önünde yığılıp kaldığı anlar ise yürek dağladı." Diyoruz ki gencecik bir erkek kardeşimiz vefat etti. "Mehmet B., tarlada gezinmekte olan 7 yaşındaki kızı Nur Bayrak'ı fark edemedi." yazıyor, bir de kızımızı mı kaybettik; o da değil. Doğru yazsanıza şunu. Erkek mi? Kız mı?

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Haber YorumlarıMGk:

Büyük acı Allah rahmet eylesin konu çocuk olunca tedbir had safha da olmalı eskiler bu konu da inanılmaz pimpirikli idi biz biraz rahatız

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Haber YorumlarıHakan Karakılıç:

Çok büyük telafisi olmayan vicdan azabı Ne diyeceğimi bilemedim Allah mekanı cennet eylesin Ailesine sabır ihsan eylesin

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Haber YorumlarıMisafir:

Zor bir durum ancak gerçek olan şu ; Cennette ebedi ölümsüz bir çocuğun olduğu garanti , sen Cennete girebilmek için gayret göster ki geçici olarak ayrı kaldığın çocuğuna ebediyyen tekrar kavuşasın....

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Rabbim kimseye yaşatmasın sabrını versin.

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