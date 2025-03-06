İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i bulduğu anlar
Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gün sonra sağ olarak ulaşılan Mimar Ece Gürel'in ilk bulunduğu anda ekiplerin büyük heyecan yaşadığı görüldü. Genç mimarın günlerdir yaşadığı korku ise gözlerine yansıdı.
Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'nda sağ olarak olarak bulundu.
ECE GÜREL'E EKİPLER SAĞ ULAŞTI
Belgrad Ormanı'na gittiğini arkadaşına söyledikten sonra kendisinden günlerdir haber alınamayan Ece Gürel sağ olarak bulundu. 3 gündür Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. 3 gündür kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Güler (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
İŞTE GENÇ MİMARIN BULUNDUĞU ANLAR
Ece Gürel'e sağ ulaşan ekipler büyük heyecan yaşadı. Sağlık ekipleri hızla Gürel'in bulunduğu yere gelirken, genç mimarın şokta olduğu görüldü.